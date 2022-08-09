«الإسكان»: خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة بـ40 مدينة جديدة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التقى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لبحث آليات ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن وعي المواطن من أهم سبل ترشيد استهلاك الموارد خلال الفترة الراهنة.

الطاقة من الموارد التي يمكننا توفيرها

وأوضح «خطاب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الطاقة من الموارد التي يمكن توفيرها حال استخدامها بشكل صحيح يتناسب مع الرؤية العامة لترشيد الاستهلاك.

وذكر أن عدم ترشيد الاستهلاك يؤدي بنا إلى العودة لعصور ماضية، وبناء عليه سيتم ترشيد استهلاك الطاقة في الأماكن العامة والمولات التجارية حتى تكون فكرة التوفير ثقافة عامة لدى المواطنين.

متابعة استهلاك الطاقة بـ40 مدينة جديدة

وأشار المهندس عمرو خطاب، إلى أن هناك 40 مدينة جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وسيتم وضع خطة لمعرفة استهلاك الطاقة بها بالأرقام، وبناء عليه وضع خطة ترشيد جديدة، لافتا إلى تركيب العدادات مسبقة الدفع منذ 6 سنوات للمباني الجديدة، وكذلك تركيب وصلات مياه مرشدة للاستهلاك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير كلف رؤساء الأجهزة بوضع خطة لتوفير الطاقة بما لا يؤثر على الإنتاجية أو جودة حياة المواطن ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تقرر مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه الخطة لما لها من تواصل فعال مع المواطن بشأن التوعية بترشيد الاستهلاك.