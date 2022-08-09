«صديق»: جار تشطيب أبراج «الإسكان البديل» بمثلث ماسبيرو لتسكينه قريبا

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، أنه جار العمل خلال هذه الفترة على الانتهاء من تشطيب مشروع «الإسكان البديل» بمنطقة مثلث ماسبيرو؛ لتسليمه للسكان العائدين للمنطقة عقب تطويرها قريبًا.

الانتهاء من التشطيبات الداخلية والواجهات بمشروع «الإسكان البديل»

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يعد من أكبر وأهم المشروعات التي جرى تطويرها، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأوضح «صديق»، أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من التشطيبات الداخلية والواجهات الخاصة بمشروع «الإسكان البديل»، ويجري العمل خلال هذه الأيام على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

مشروع «الإسكان البديل» يضم 936 وحدة

وأضاف أن مشروع «الإسكان البديل» بالمنطقة، يتكون من برجين، بارتفاع 18 طابقا بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين، إذ يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، ويضم الدور الواحد داخل كل برج 26 وحدة سكنية.

كما أشار «صديق» إلى أنه عقب الانتهاء من مشروع «الإسكان البديل»، سيتم تسليمه للسكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى بعد التطوير، من خلال قوائم محافظة القاهرة، والذين حصلوا على قيمة إيجارية لحين انتهاء المشروع.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يضم أيضا برجين آخرين، أحدهما إداري، يتكون من 15 طابقًا، بإجمالي 120 وحدة إدارية، والآخر برج سكني استثماري، بارتفاع 23 طابقًا، ويضم نحو 134 وحدة سكنية استثمارية، مضيفا أن مشروع الإسكان البديل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، يضم أيضا أماكن تجارية، حيث تم تخصيص الدور الأرضي من جميع الأبراج الموجودة بالمنطقة، محال تجارية، وتم تخصيص البدروم جراجات للسكان.