الإسكان: حملات توعوية لتعزيز المبادئ الأساسية حول التغيرات المناخية

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جهودها، استعدادًا لاستقبال مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل.

مشروعات تنموية جديدة تساهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية

وقال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: «نسعى بشتى الطرق لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية جديدة، تساهم في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتكيّف معها، ويأتي في مقدمتها مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحقيق المرونة في امتصاص الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية، وتفادي ما يترتب عليها من تباطؤ للنمو الاقتصادي ينعكس على جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين»، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تسابق الزمن استعدادًا لمؤتمر COP27 وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد، في الحفاظ على البيئة.

جهود الحفاظ على الأمن المائي

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الأمن المائي، في ظل ندرة المياه، ولدينا خطة متكاملة، تهدف إلى تنمية الموارد المائية، لمواجهة الاحتياجات المائية، وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك.

وزير الإسكان يتابع العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»

من جانبه شدد الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على أهمية رفع الوعي المجتمعي وتعزيز المبادئ الأساسية حول التغيرات المناخية، وذلك من خلال حملات توعوية، ومن خلال الدمج في المناهج التعليمية، عبر إنشاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الإشراف على تعميم الاستدامة في عمليات تخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة، وضرورة استخدام مفاهيم المدن الذكية لخدمة القضايا البيئية المتنوعة.

وأشار إلى أن جهود الدولة في تسريع العمل المناخي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، تعد خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة ومواجهة تحديات تغير المناخ.

أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجرى جولة موسعة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، بمشروع كابيتال بارك بالعاصمة الادارية الجديدة، أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء في المواعيد المحددة بأعلى جودة، طبقاً للمواصفات المحددة للتنفيذ.