الديهي: الدولة أنفقت استثمارات مليارية في قطاع الغاز الطبيعي مؤخرا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تنتج يوميًا 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتستهلك 6.2 متر مكعب، ونصدر ما يقرب من 700 مليون متر مكعب فقط، وفي الصيف تستهلك مصر غازا بكمية كبيرة جدًا، فلا يتم تصدير إلا كميات قليلة جدا، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على استثمار الغاز الطبيعي الذي يعد من أهم موارد الدولة المصرية، خاصة أن الدولة أنفقت استثمارات مليارية في هذا القطاع الفترة الأخيرة.

الدولة تعمل على تصدير أكبر كمية ممكنة للخارج

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الدولة المصرية تعمل على تصدير أكبر كمية ممكنة للخارج، لتوفير العملة الصعبة، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بأن القاهرة تعمل على تنفيذ خطة قومية لترشيد الكهرباء، لتوفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، وبالتالي تصديره وزيادة مواد الدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت غلق الكهرباء في كل الدواوين الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل.

مصر تعاني من أزمة في النقد الأجنبي

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تعاني من أزمة في النقد الأجنبي، فموارد مصر من النقد الأجنبي تتمثل في تحويلات المصريين من الخارج، ودخل قناة السويس، والصادرات غير البترولية التي وصلت لـ19.4 خلال آخر 6 شهور، بزيادة 20% عن العام الماضي، موضحًا أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي عن ترشيد الكهرباء عظيم، والهدف من هذا الأمر تعظيم صادرات مصر من الغاز، في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية اللازمة لاستيراد السلع المختلفة، وتسديد القروض.