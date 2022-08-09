«الوزراء»: كراتين غذائية للأسر الأكثر احتياجا بـ50 جنيها فقط

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه منذ أسابيع بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ منها إضافة مئات الآلاف من الأسر لبرنامج الدعم المشروط «تكافل وكرامة»، موضحًا أن تلك الحزمة تضمنت أيضًا منحة إضافية على بطاقات التموين تُمكن الأسر من الحصول على المزيد من السلع، مشيرًا إلى تطبيقها اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، فضلًا عن أن المنحة الإضافية على بطاقات التموين تتاح للأسر لمدة 6 أشهر فقط.

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مدة الـ6 أشهر تبدأ اعتبارًا من بدء التطبيق في نهاية أغسطس الجاري، كما أن الإجراءات تشمل توفير 2 مليون كرتونة سلع غذائية، ويتم بيع كراتين السلع الغذائية للمواطنين بسعر يقل عن نصف الثمن الحقيقي لها، فتكلفة تلك الكراتين 140 جنيهًا، ومن المقرر بيعها للأسر الأكثر احتياجا بـ50 جنيهًا فقط، موضحًا أن تكلفة تلك الحزم الاجتماعية الثلاثة على الدولة 12.5 مليار جنيه.

العالم يواجه أزمة طاحنة في الطاقة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الـ 12.5 مليار جنيه مبلغ كبير للغاية لكن تتحمله الدولة المصرية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين في تلك الأوقات الصعبة، مؤكدًا أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لا تنفصل عما يحدث عالميًا؛ فالترشيد العنوان الرئيسي في مصر وكل الدول على وقع الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أن العالم يواجه أزمة طاحنة في الطاقة من حيث توافر الموارد والأسعار.

تفعيل قرارات مدبولي الأسبوع المقبل

وأشار إلى أنه يتم تفعيل قرارات مدبولي اليوم ابتداء من الأسبوع المقبل، كما ذكر أن ما فعلته مصر لا يختلف عن دول واقتصادات كبيرة في أوروبا، مستشهدًا بما فعلته ألمانيا من تقليل الإنارة في الشوارع والميادين والمباني الحكومية بسبب الأزمة في موارد الطاقة، كما أن الغاز والبترول موارد ناضبة وتتطلب أكبر قدر من الترشيد وقت الأزمة أو غير الأزمة: «نتذكر كأفراد وحكومة الترشيد وقت الأزمات فقط، لكن الترشيد يجب أن يكون عنوان الحياة عند التعامل مع مورد معرض للنفاد».

تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك

وأوضح أن الصيدليات والمخابز والمستشفيات والأماكن المرتبطة بالأمن والصحة والغذاء، مستثناة من توقيتات الإغلاق الصيفية؛ فالمحليات والأجهزة المعنية تراعي بكل دقة أن تمارس تلك الأماكن أكبر قدر من تقليل استهلاك الكهرباء عندما تكون مفتوحة للعمل، كما أن بعض المباني الحكومية بدأت بالفعل تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك، ومنها وزارة العدل التي بدأت تقليل استخدام الكهرباء في المحاكم، لكن التطبيق الفعلي لإجراءات الترشيد، يبدأ اعتبارًا من السبت المقبل.