«الوزراء» يوافق على طلب إحاطة بإنشاء ناد رياضي اجتماعي لقادرون باختلاف

تقدم اللواء الدكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب بطلب احاطه لرئيس الوزراء ووزير الرياضة؛ لتخصيص أرض أملاك دولة بإنشاء ناد رياضي لذوي الهمم عليها لوجود عدد كبير من الأشخاص والأطفال ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بمناطق حلوان والتبين ومايو والمعصرة، والذين حصلوا على بطولات رياضية بمناطق حلوان وضواحيها حتى يتمكنوا ويتمتعوا بالمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

أهمية طلب الإحاطة

وأكد دكتور عبد النعيم حامدن عضو مجلس النواب، أنّه تم بالفعل الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص أرض أملاك دولة بمساحة 2000 متر2 بعد أن تقدم بطلب الإحاطة، في استجابة سريعة من رئيس مجلس الوزراء، عن طريق حق الانتفاع دون مقابل وتخصيصها لصالح لوزارة الشباب والرياضة لإنشاء نادٍ رياضي مخصص لشبابنا وأطفالنا من ذوي الهمم.

واشار الدكتور عبد النعيم حامد بأن هذا المشروع والمقترح الهام سوف يسهم بشكل كبير في تأهيل الأشخاص ذوي الهمم للتكيف والاندماج في المجتمع، حيث انهميمثلون شريحة كبيرة تقارب 11 % من المجتمع.

تقدير ذوي الإعاقة يحقق معدلات تنمية كبيرة في المجتمع

وقال النائب إن الأرض التي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء تم تحديد موقعها بجوار جمعية إسكان هيئة التعاونيات للبناء والإسكان بمنطقة عين حلوان، مشيرا إلى أنّ المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات، مطالبًا بتمكينهم في شتى مجالات الحياة.