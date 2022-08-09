السجيني: مجلس الوزراء يمتلك سلطة إعادة فتح التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس جمال السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان سيعمل على إزالة أي عوائق خاصة بقانون البناء، مبينا أن قانون التصالح استثنائي وتاريخي ويتعامل مع المخالفين عن طريق الغرامة لتحقيق السلم المجتمعي مع إن الأصل في ذلك الإزالة، مؤكدا أن قانون البناء الجديد يعالج مواد خاصة بقيود الارتفاع والاعتداء على خط التنظيم وأراضي وضع اليد والبناء خارج الحيز وهذه كانت تتسبب في تأخير التصالح.

قوائم المتقدمين للتصالح

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن من حصل على نموذج 3 يتم التسهيل من أجل الحصول على نموذج 10 وتم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح وسيتم تصفية هذه القوائم من أجل فتح إمكانية البناء مرة أخرى في ظل مراقبة صارمة لمعايير البناء في مختلف الأماكن.

إمكانية إطلاق فرصة أخرى للتصالح في البناء

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الوزراء لديه السلطة لإطلاق مرة أخرى فرصة التصالح في بعض المخالفات من أجل تنظيم البناء المخطط لأن هذا يعد أمن قومي للوطن، متابعا: «بنبشر كمان إن بعيد عن القانون كان في نقطة خلافية في نموذج 10 وده يعد بمثابة رخصة ومش عارفين يصبوا السقف في البناء بعد الاستعدادات الكاملة والنهار ده تم الاعتراف بالنموذج ده رخصة من أجل استكمال صب السقف مش عشان يبني دور جديد».