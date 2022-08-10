النبرواي: القانون يبيح للمتفوقين في التعليم الفني التقدم لكليات الهندسة

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن القانون الحالي يبيح للمتفوقين في التعليم الفني التقدم لكليات الهندسة، بعد الحصول على المعادلات اللازمة بدراسة بعض المواد وآداء الامتحانات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أن الطالب الذي ينجح في هذه المعادلات يمكنه الالتحاق بالكلية، معتبرًا ان هذا الأمر موضوعي جدًا.

الأمور تفاقمت وأصبحوا يلتحقوا بالمعاهد بدون معادلة

وأوضح نقيب المهندسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر فضائية «LTC»، أنه خلال السنوات الأخيرة تفاقمت الأمور وأصبح الطلاب يمكنهم الالتحاق بالمعاهد الهندسية، بدون الامتحانات المعادلة.

وأشار «النبراوي» إلى أن سوق العمل يحتاج التكنولوجيين بدرجة كبيرة، مشددًا على أهمية دورهم في مرحلة التنمية، مؤكدًا حاجة الدولة لأصحاب المجهودات الهندسية والعمرانية والصناعية.

يجب إنشاء اتحاد النقابات الهندسية

ووصف نقيب المهندسين نظام الكليات التكنولوجية، بأنه ممتاز جدًا، موجهًا التحية لمن أنجز هذا النظام، لافتًا إلى أنها تمنح شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ويمكن الوصول لأعلى المراكز العلمية.

وشدد المهندس طارق النبرواي، على دعم نقابة المهندسين لهذا النظام، واقتراحها لأن تكون هناك نقابة متخصصة للتكنولوجيين، مقترحًا إنشاء اتحاد النقابات الهندسية ليضم كل نقابات المهن الهندسية من التكنولوجيين وخريجي كليات الحاسبات وغيرها.