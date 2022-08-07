نقيب المهندسين: نطمح لتقليل أعداد الملتحقين بكليات الهندسة

أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين أن مجلس النقابة يحترم جميع اراء رواد التواصل الاجتماعي من المهندسين ولكن النقابة ليست خاضعة لأحد أو جهة، وللمجلس وجهة نظر في الإدارة.

وأشار النقيب إلى أن ما أثير خلال الأيام الماضية على بعض صفحات التواصل حول أحد المزادات فإنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة أمين الصندوق لمعرفة أي ملابسات في هذا الأمر، مشددا أنه حال ثبوت أي مخالفات أو أخطاء بها جسامة فسوف يتخذ القرار فورا بتحويل الأمر برمته للنيابة مثلما تم في أحد ملفات الرعاية الصحية .

جلسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس طارق النبرواي النقيب العام لمهندسي مصر والمهندس الاستشاري إيهاب خضر، ودكتور مهندس حسام الدين رزق وكيلا النقابة والمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.

على جانب آخر، قام نقيب المهندسين بتشكيل لجنة من السادة أعضاء المجلس الأعلى للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، ولفت نقيب المهندسين أيضا خلال الاجتماع أن النقابة بصدد عقد عدة ندوات تسبق انعقاد مؤتمر التعليم الهندسي المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

النقيب: تقليل أعداد الملتحقين بكلية الهندسة هدف لنا

وأشار إلى أن نقابة المهندسين تطمح لتقليل أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، وعن الاختبار الذي تم الإعلان عنه من قبل النقابة، وقال نقيب المهندسين إنه اختبار اختياري مجاني ومتاح للمهندس دخوله أكثر من مرة.

وفي سياق متصل، قال دكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة إن لجنة القيد بالنقابة العامة أوصت في اجتماعها المنعقد منذ أيام بأن يكون هذا الاختبار على مرحلتين ويطبق هذا الاختبار أيضا على الوافدين العرب المنضمين لنقابة المهندسين، وأشار «رزق» إلى أن القصد من هذا الاختبار هو رصد لمستوى الخريجين وهذا هو دور النقابة كونها المسؤول عن مستوى من سيقوم بممارسة المهنة.

وعن الندوات المقرر عقدها قبل مؤتمر التعليم الهندسي قال «رزق» إنها عبارة عن سلسلة ندوات الهدف منها تطوير التعليم الهندسي وسوف تناقش أولى هذه الندوات قضية التعليم الهندسي بشكل عام.

وتابع، فيما تناقش الندوة التالية مشكلة أعداد الخريجين والتي تسببت في البطالة بين المهندسين، وأضاف إلى أن التوصيات الناتجة عن هذه اللقاءات سوف يتم إرسالها لمتخذي القرار.

خضر: مناقشة تحسين المنظومة الطبية للمهندسين وأسرهم

من ناحيته، أكد المهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة على أن عددًا من لجان النقابة بدأت في عقد اجتماعاتها خلال الأيام الماضية منها لجنة الرعاية الصحية واللجنة الاستشارية والقيد والمعادلات وغيرها من اللجان الحيوية والتي تتحمل على عاتقها ملفات غاية في الأهمية.

وفي السياق نفسه، قال المهندس الاستشاري إيهاب خضر وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش أمور مهمة لتطوير وتحسين المنظومة الطبية للمهندسين وأسرهم.

وضع معايير لممثلي النقابة في الشركات

من جانبه طرح المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة ملف قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي وبعد عدة مناقشات وافق أعضاء المجلس الأعلى على إرجاء هذا الملف الهام لتقديم عدة مقترحات لاختيار أفضل مقترح للاستفادة من هذه الوحدات.

وناقش المجلس الأعلى خلال جلسته عدة ملفات هامة كان علي رأسها وضع معايير ومواصفات لممثلي النقابة في الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، على أن يتم عقد جلسة مجلس أعلى خاصة لسرعة الانتهاء من اختيارهم، كما ناقش المجلس أيضا ملف اللائحة الموحدة لنوادي النقابة، وضرورة سرعة الانتهاء منها خلال هذا الشهر لعرضها على المجلس الأعلى لاعتمادها.