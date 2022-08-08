«المهندسين» تعلن تفاصيل يوم التوظيف لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين

نظمت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس محمد ثروت، تفاصيل الملتقى التوظيفي الأول لشباب الخريجين في كافة التخصصات الهندسية، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس الاستشاري، يسري الديب الأمين العام للنقابة.

يوم التوظيف الهندسي ببني سويف

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، إنه شارك في الحضور الدكتور أحمد البدوي، رئيس نقابة المنيا الفرعية والمهندسان محمد الواضح وبهاء الطوخي، عضوا المجلس الأعلى للنقابة وأعضاء مجلس نقابة بني سويف الفرعية.

ووفقًا لبيان نقابة المهندسين فقد شارك في الملتقى التوظيفي، الذي عُقد الجمعة الماضي، عدد من الشركات، كما شهدت فعاليات الملتقى حضور أكثر من 550 مهندسًا ومهندسة، إضافة إلى تلقي أكثر من 90 مهندسًا ومهندسة لورش عمل مختلفة، من بينها الطباعة، والمساعدة في عمل CV لأكثر من 280 مهندسًا ومهندسة.

برنامج تأهيلي لحديثي التخرج

وكانت نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف قد أعلنت عن تنظيم يوم للتوظيف لشباب الخريجين من أعضاء النقابة في مختلف التخصصات، برعاية المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حيث أوضحت في بيان سابق لها أن هذا اليوم سيتم تنظيمه بنادي نقابة المهندسين الفرعية في بني سويف كورنيش النيل.

وعلى صعيد الدورات التدريبية أعلنت نقابة المهندسين عن عقد برنامج تأهيلي للمهندسين حديثي التخرج من دفعات 2018 وما بعدها ببرنامج متخصص في إدارة سلامة العمليات، موضحة أن البرنامج سيكون عبر تطبيق «زووم»، نظرًا لأهمية الموضوع في مجل صناعة البترول والغاز محليًا ودوليًا.