«المهندسين» تنظم محاضرة لإدارة المشروعات الاحترافية بالنقابة

نظمت نقابة المهندسين المصرية محاضرة عن إدارة المشروعات الاحترافية وذلك بمقر النقابة وبحضور المهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد ومدير التدريب بالنقابة، حيث قامت المهندسة إيمان نجيب، بالانتهاء من اخر محاضرات «كورس إدارة المشروعات الاحترافية».

وأشاد المهندس المعتز بالله بركات، بأهمية الكورس المقدَّم، منوها باهتمام هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة بتدريب السادة المهندسين وإعداد الشباب منهم لسوق العمل.

نقابة المهندسين

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم إن المهندسة إيمان نجيب، ألقت المحاضرة الاخيرة للدورة التحضيرية (Project Management Professional preparation course exam (PMP) والتي تُعد أحد المتطلبات الرئيسية للقبول بالامتحان الدولي، وتعتبر الشهادة الدولية التي يمنحها معهد PMI أهم شهادة دولية معترف بها في مجال إدارة المشروعات، يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI)، والتي صُنفت كرابع أكثر شهادة طلبًا حول العالم، لأهميتها، حيث إنها تُستخدم لتطبيق أفضل الممارسات في العالم للوصول إلى النتيجة المرجوة من المشروع، في الوقت والتكلفة والجودة المطلوبة، مع مراقبة المخاطر والتغييرات التي قد تطرأ على المشروع، والتعامل معها طبقًا للخطط الموضوعة مسبقًا.

إدارة المشروعات الىحترافية

وأوضح بيان نقابة المهندسين، أن المهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد ومدير التدريب بالنقابة، قد استمع إلى تقييم المهندسين عن الدورة وأشادوا بالدورة والمحاضر والمحتوى الذي تم تقديمة وبالتنظيم، وفي نهاية اليوم تم الاحتفال بنهاية الدورة وتسليم الشهادات للمهندسين المتدربين.