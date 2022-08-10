نائبة تنتقد «انترفيو» المدارس الدولية والخاصة: بدأت في فرض شروط عجيبة

كشفت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، عن رأيها في مشروع قانون لمنع «انترفيو» المدارس الخاصة، وتحدثت عن فكرة المستوطنات التعليمية الموجودة في مصر، معتبرة أن كل مدرسة خاصة أو دولية تضع شروط خاصة لها لخلق مجتمع خاص بها من وجهة نظرها، موضحة: «أصبح لدينا أطفال تجد أحدهم كأنه فرنسي، والآخر أزهري، والثالث تجريبي»، مؤكدة أنه لا توجد قواعد لهذه المدارس.

الولاد بيطلعوا مش شبه أهاليهم ولا مجتمعهم

وأوضحت النائبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «LTC» أن ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت في مدرسة حكومية عادية، مضيفة: «المجتمع خلاص بقا فيه طبقية واضحة جدا، من أول المدارس الدولية اللي الولاد بيطلعوا مش شبه أهاليهم ولا مجتمعهم، وعندهم انفصام ومبيعرفوش يعيشوا هنا كمان».

هذا التصنيف يضع العامل والفلاح في مرتبة أقل

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الدوائر بدأت في فرض شروط عجيبة جدًا؛ إذ يجب أن يكون الآباء والأمهات حاصلين على مؤهلات عليا، معتبرة أن هذا نوع من أنواع التسويق، وهذا التصنيف يضع العامل والفلاح في مرتبة أقل.

وحذرت من تعامل هذه المدارس؛ لأنها تخلق مجتمعات مغلقة، والتعامل مع المسألة ليس تعليما وإنما تسويقا لاستهداف فئة معنية، مشددة على أن ذلك يؤثر على نفسية الطلاب.