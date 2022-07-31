مصروفات المدارس التجريبية 2022- 2023.. اعرف قيمة اللغات والمتميز

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس التجريبية 2022- 2023، موضحة أنّه يتمّ توريد الرسوم الحكومية بمعرفة ولي الأمر على الحساب المفتوح بالبريد المعد لذلك باسم المصروفات الدراسية للصفوف الأولى، ويتمّ تحصيل خدمات اللغات والتطوير التكنولوجي والنشاط العام على قسائم «123 ت ع» ويتمّ توريدها للحساب الموحد بالإدارة التعليمية

مصروفات المدارس التجريبية لغات 2022- 2023

وأكّدت المديريات التعليمية، في خطاب للإدارات، أنَّ مصروفات المدارس التجريبية لغات 2022- 2023 يتمّ تسديدها إلكترونياً بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مصروفات المدارس التجريبية لغات 2022- 2023

حضانة صغرى

- رسوم حكومية 305 جنيهات.

-خدمات لغات 859.103 جنيه.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

- جملة مصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع 1314.103 جنيه.

الصف الأول الابتدائي

- رسوم حكومية 305 جنيهات.

- خدمات لغات 550 جنيهًا.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

- جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 1005 جنيهات.

الصف الأول الإعدادي

- رسوم حكومية 205 جنيهات.

-خدمات لغات 600 جنيه.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

- جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 955 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي

- رسوم حكومية 520 جنيهًا.

- خدمات لغات 606.452 جنيه.

- نشاط 40 جنيهًا.

- تطوير تكنولوجي 20 جنيهًا.

- جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1186.452 جنيه.

أكّدت وزارة التربية والتعليم أنَّ هذه الرسوم دون إضافة أسعار الكتب الدراسية وكتب المستوى الرفيع، موضحة أنَّ كتب منظومة التعليم المطورة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي إجبارية بناءًا على كتاب الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بالوزارة.

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2022- 2023

حضانة صغرى

- رسوم حكومية 305 جنيهات.

- خدمات لغات 1772.96 جنيه.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2277.96 جنيه.

الصف الأول الابتدائي

- رسوم حكومية 305 جنيهات.

- خدمات لغات 2216.31 جنيه.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2721.91 جنيه.

الصف الأول الإعدادي

- رسوم حكومية 205 جنيه.

- خدمات لغات 2216.31 جنيه.

- نشاط 100 جنيه.

- تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2621.3 جنيه.

الصف الأول الثانوي

- رسوم حكومية 520 جنيهًا.

- خدمات لغات 569.75 جنيه.

- نشاط 191 جنيهًا.

- تطوير تكنولوجي 95 جنيهًا.

- جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1375.75 جنيه.