«التعليم»: وصول كتب اللغات لمدارس الجمهورية غدا.. عدا 600

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتب اللغات سيكتمل وصولها لمدارس الجمهورية، غدا الأربعاء، سواء الحكومية، أو التجريبية والخاصة لغات، والقومية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 600 مدرسة خاصة وتجريبية لغات لم تتعاقد مع المطابع ودور النشر التي شاركت في تأليف وطباعة الكتب، للحصول على كتب لطلابها، دون إبداء أسباب مقنعة، وبالتالي لم توضع في الحسبان عند الطباعة.

إتاحة المناهج على موقع الوزارة

وتابع أن أي طالب لم يحصل على كتب اللغات ابتداء من بعد غد الخميس سيكون ضمن هذه المدارس التي لم تتعاقد أو تطلب طباعة كتب لها، إذ جرى إتاحة المناهج على هيئة «بي دي إف» على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما يتيح للطالب الوصول إليها في أي وقت.

وأشار المصدر، إلى أن المدارس الحكومية انتهت من توزيع الكتب على الطلاب، ولا تواجه أي أزمة، والتوزيع جرى على مختلف المديريات والإدارات.

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

وفي ذات السياق، تقدم بوابة «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي:

- السبت 7 مايو تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة .

- الخميس 9 يونيو 2022 انتهاء الفصل الدراسي الثاني .

- السبت 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة .

- السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.