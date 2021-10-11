التعليم: إجراءات مشددة ضد أي مدرسة خاصة تمنع الطالب من الدخول بسبب المصروفات

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّ أيّ مدرسة خاصة تمنع دخول الطلاب بدعوى عدم دفع القسط الأول من المصروفات، سوف تتعرض لإجراءات قانونية مشددة، شريطة إبلاغ أولياء الأمور عنها، وإثبات الواقعة، على أن يتمّ إرسال لجان فورية إلى هذه المدارس للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق فيها وإصدار العقوبة المناسبة في حال التأكّد منها.

دفع القسط الأول من المصروفات ممتد لنهاية التيرم الأول

أضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه متاح أمام أولياء الأمور دفع القسط الأول حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وأي إجراء تتخذه المدارس عكس ذلك، يستوجب المساءلة والمحاسبة، لأن هذه تعليمات الوزارة ولا يجوز تحت أي ظرف التهاون في عدم تطبيقها أو تجاهلها.

وبخصوص المصروفات المتراكمة عن العام الماضي على أولياء أمور، قال المصدر، إنَّ للمدرسة الحق في تحويل الطالب الذي لم يلتزم والده بدفع مصروفات العام الماضي، إلى مدرسة حكومية طالما أنَّ السنة الدراسية بدأت، بشرط أن يتمّ إرساله إنذارين له، بحد أقصى مطلع شهر نوفمبر.

تحويل الطالب لمدرسة حكومية يلزمه شرطين

وقال المصدر، إنَّ المدرسة التي تهدد بتحويل الطالب لمدرسة حكومية بسبب مصروفات العام الماضي، ملزمة بمنح ولي الأمر فرصة أخيرة حتى أول نوفمبر، وأي إجراء قبل هذا الموعد ضد ولي الأمر، مخالف للقانون والقرارات الوزارية ومن حق الوزارة محاسبة هذه المدرسة.تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من ثبت مخالفته لذلك، ومتابعة التزام كل المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة بغية الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.