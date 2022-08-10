ضبط مستريح جديد بسوهاج.. أوهم ضحاياه بتعيينهم في «البنوك والأوقاف»

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج جنوب محافظة سوهاج؛ لاتهامه بالنصب على 4 أشخاص يقيمون في مركز جرجا، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «375.000» جنيه؛ بزعم مقدرته على تعينهم وذويهم بالجهات الحكومية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

النصب على 4 أشخاص

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاح، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتلقي إخطار من مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج يفيد بورود محضر أحوال من مباحث الأموال العامة، يتضمن قيام عامل بالنصب على 4 أشخاص.

فخ المتهم لضحاياه

وبالفحص تبين ورود بلاغ من «عبد اللاه ع ا ع»، 34 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية و3 آخرين يقيمون دائرة مركز جرجا بتضررهم من «إبراهيم ا ب ج»، 62 سنة، عامل بـ«المعاش»، ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه؛ بزعم مقدرته على تعينهم وذويهم بالجهات الحكومية المختلفة (شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركة الكهرباء – البنوك – الأوقاف) من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهات إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.