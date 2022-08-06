ضبط مستريح جديد في سوهاج.. أوهم ضحاياه بتسفيرهم للعمل بالخارج

شهدت دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، قيام مزارع، بالنصب على 3 مواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 39 ألف جنيه، مقابل تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا إلى مركز شرطة جهينة من كل من «نصر الدين. م. ع»، 38 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، و«أشرف. م. ح. ع»، 35 سنة، مزارع، دائرة المركز، و«محمود. ن. ن»، 51 سنة، مزارع، ويقيم بأسيوط، بتضررهم من«محمد. ا. م»، 51 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «39.000»، تسعة وثلاثون ألف جنيه، مقابل تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ. وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

ضبط عامل استولى على مبلغ مليون و400 ألف جنيه

وفي سياق آخر كان قد تمكنت مباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل استولى على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من المواطنين شرق سوهاج، بغرض توظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

ورد لمركز أخميم محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ «خ. ا. ق. ا»، 50 عاما، مدرس، و5 آخرين «محددين»، بتضررهم من «أ. م. ا. ا»، 38 عاما.