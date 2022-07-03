ضبط مستريح جديد في سوهاج.. استولى على مليون ونصف من المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل قام بالاستيلاء على مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه من مواطنين بمركز أخميم في محافظة سوهاج، بغرض توظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

ورد لمركز أخميم محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ «خالد ا ق ا»، 50 سنة، مدرس، و5 آخرين «محددين»، ويقيمون في دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من «أحمد م ا ا»، 38 سنة، حاصل على دبلوم صنايع.

المستريح استولى على مليون و400 ألف جنيه

ويقيم المبلغ في حقه في دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب للتنفيذ عليه في 6 قضايا تبديد، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 1.400.000 «مليون وأربعمائة ألف جنيه»، لتوظيفها فـي مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به والكائنة في دائرة مركز أخميم، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.

اعتراف المتهم بالواقعة

عقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.