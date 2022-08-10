ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالتعاون مع مركز شرطة أخميم، من ضبط 5 أشخاص في أثناء قيامهم بالتنقيب والحفر بحثًا عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من قسم شرطة السياحة والآثار، يتضمن ورود معلومات تفيد قيام المدعو «حسين ع» 53 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، ويقيم ناحية دائرة المركز، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

إخطار مدير الأمن

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، منزل المذكور حيث تم ضبطه وكلًا من «خ. ح. أ. ح» 39 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، والسابق اتهامه في 6 قضايا، آخرها القضية رقم «7096» جنح مركز سوهاج لسنة 2012 «تبديد»، والمدعو «ا. ح. ا. ا» 36 عامًا، نجار ويقيم في الغربية، مطلوب للتنفيذ عليه في إيصال أمانة، والمدعو «م. ا. ا. و» 30 عامًا، عامل ويقيم في الغربية، والمدعو «م. ا. ح. م» 44 عامًا، عامل ويقيم في الغربية.

وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي مترين

وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي مترين وعمق حوالي 9 أمتار، تنتهي بسرداب يتجه للناحية الشمالية الغربية بطول 9 أمتار ثم جنوبًا بطول 4 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر.

وبمعاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار منطقة أخميم، أكدت أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن المنطقة تقع بالقرب من منطقة مقابر السلاموني الأثرية، وبمواجهة المذكورين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.