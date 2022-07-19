حلم الثراء السريع يتبخر.. التنقيب عن الآثار وراء مصرع أسرة في حفرة بقنا

كشفت التحريات لمباحث شرطة فرشوط، شمال محافظة قنا، عن سبب مصرع أسرة كاملة، وهم ربة منزل وشقيقيها وأبنائها الثلاث، بعد إصابتهم بحالة اختناق إثر انهيار حفرة بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا.

التنقيب عن الآثار وراء الحفر في المنزل

وأكدت التحريات، أن التنقيب عن الآثار، وراء الحفر في المنزل، ما أدى إلى انهيار الحفرة عليهم جميعًا ووفاتهم.

كانت قوات الحماية المدنية، اليوم، استخرجت 6 جثث انهارت عليهم حفرة داخل منزل بقرية العركي في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار حفرة عليهم في منزل بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

أسماء ضحايا انهيار حفرة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا ، جاءت أسماء الضحايا، من أسرة واحدة مريم جميل حكيم 40 سنة، ابنوب نشأت رسمى، 35، نقلومشرحة مستسفى بهجورة في نجع حمادي، وهانى جميل حكيم، 27 سنة، وفادى جميل حكيم، 35 سنة، و بركات نشات رسمى، 35 سنة، ورسمى نشات رسمى، 32 سنة، جري نقلهم إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي.

التنقيب عن الآثار وراء انهيار بئر على أسرة في قنا

وتبين بحسب التحريات الاولية، أن الأسرة أثناء الحفر داخل حفرة في منزل بقرية العركي وهو منزل الضحايا، انهارت عليهم الحفرة التي كانت بعمق 12متر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من انتشال الجثث ونقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة.حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.