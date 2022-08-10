جامعة القاهرة تتقدم 56 مركزًا في التصنيف الإسباني «ويبومتريكس 2022»

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر الجامعة للجامعات المصرية في التصنيف الإسباني «ويبومتريكس 2022»، للعام الرابع على التوالي حيث تقدمت الجامعة بالتصنيف 56 مركزًا عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا المصنف أظهر 76 جامعة ومؤسسة علمية مصرية، طبقا لما أعلنه المصنف في أغسطس 2022 بالموقع الخاص به، حيث يرتب المصنف ما يزيد على 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

الخشت: نجحنا في التقدم بنسبة 9% عن العام الماضي

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التصنيف الأسباني يصدر مرتين سنويا ونجحت جامعة القاهرة في حجز مكانها بالتصنيف في مرتبة مرموقة واستطاعت التفوق على نفسها بنسبة تطور 9% عن التصنيف السابق، موضحا أن التصنيف شهادة نجاح جديدة تضاف لسلسلة نجاحات الجامعة في التواجد بكافة التصنيفات الدولية المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية بضرورة تحقيق الجامعات المصرية مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية في إطار الجمهورية الجديدة.

الخشت: التصنيف شهادة نجاح جديدة تضاف لسلسلة نجاحات الجامعة

وأكد الخشت، أن هذا التقدم الملحوظ لجامعة القاهرة لدى كافة المصنفين يرجع إلى الاهتمام الكثيف بالبحث العلمي وزيادة عدد البحوث المنشورة في مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذي يجعلها مرجعا لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولي، وهذا التطوير المستمر يهدف إلى تحقيق خدمة المجتمع والمساهمة في جهود التعمير والبناء التي تقودها الدولة في كافة المجالات من خلال علماء وخريجين متميزين.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة نجحت بالتحول نحو جامعات الجيل الثالث ثم الجيل الرابع ووضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة وهو ما تحقق نتيجة الخطط والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي والذي له مردود على خدمة المجتمع والبيئة محليا وإقليميا حيث أصبحت أبحاث جامعة القاهرة من أعلى معامل التأثير والاستشهاد عالميا بما ساهم في نشر الأبحاث في أكبر المجلات العلمية الدولية.

وشدد على أن جامعة القاهرة لم تكتف بجودة الأبحاث التطبيقية ونشرها دوليا فقط، وإنما نجحت في إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية المتخصصة بالتعاون مع كبرى الناشرين عالميا، فضلا عن انتقاء الأبحاث العلمية ذات التصنيف والتأثير العالمي حيث تصل نسبة رفض الأبحاث بمجلات الجامعة إلى 92% وذلك لانتقاء أفضل الأبحاث العلمية حيث حققت مجلة JAR المركز الثامن عالمياً، ومجلة العلوم الطبية البيطرية المركز الرابع عالميا.

الخشت: دعم البحوث العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع وضع بحوث الجامعة ضمن الأكثر استشهادا عالمياً

من جانبه قال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هناك 3 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 562 بالتصنيف فيما جاءت جامعة الإسكندرية بترتيب 660 وجامعة المنصورة في المرتبة 933 عالميا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، حافظت على تواجدها بكافة التصنيفات العالمية لعام 2022، حيث جاءت ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية في التصنيف الهولندي «ليدن»، واحتلت المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة وتصدرت الجامعات المصرية والأفريقية، إلى جانب تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS ، الإنجليزي حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات.