جامعة القاهرة: افتتاح مركز البحوث الأثرية والتراث العالمي في الأقصر

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من إنشاء وتجهيز مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار، وافتتاحه قريبًا وبدء نشاطه ليصبح نقطة إشعاع ثقافي وحضاري لجامعة القاهرة بصعيد مصر.

الخشت: المركز نقطة إشعاع ثقافي وحضاري للجامعة بصعيد مصر

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المركز يستهدف عقد شراكات مع جامعات عالمية بإعداد وتقديم دورات تدريبية متخصصة في الآثار المصرية، وإجراء الزيارات العلمية لطلاب كلية الآثار في الجامعات المصرية والأجنبية واستضافتهم لحضور ورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية لآثار مدينة الأقصر.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المركز سيطلق مجلة دولية عن الآثار المصرية تستقطب علماء الآثار في العالم، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار في دراسة وإجراء البحوث التطبيقية الخاصة بالحفائر والمواقع الأثرية والترويج لها.

الخشت يوجه بإطلاق مجلة دولية عن الآثار المصرية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن خطة عمل المركز تتضمن عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وفعاليات مشتركة بين جامعة القاهرة ممثلة في كلية الآثار وبين جامعات ومتاحف مصرية وعالمية مرموقة، كما ستشمل خطة عمل المركز إجراء الزيارات والتدريبات والرحلات العلمية لطلاب جامعة القاهرة والتعاون مع الجامعات الأخرى في أفواج شاملة الإقامة والتدريب عن طريق مدربين متخصصين من كلية الآثار ومن مراكز بحثية ومتاحف عالمية في المواقع الأثرية، وتوجه رئيس الجامعة د. محمد الخشت بالشكر لكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح من إدارة الجامعة السابقة والحالية.

المركز يهدف لعقد شراكات مع جامعات عالمية ودورات متخصصة في الآثار المصرية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني للمركز لمشاركة الجامعات والمراكز العالمية للدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك ليصبح المركز منارة حضارية وثقافية وتراثية عالمية ويصبح من مواقع الدراسات العالمية التي تحرص كل الجامعات المتقدمة على التعاون معها.

أحمد رجب: إطلاق موقع إلكتروني للمركز

وأشار عميد كلية الآثار إلى أن الدكتور محمد الخشت، أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المركز ليضم عددًا من المتخصصين والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، وعمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، ووكلاء كلية الآثار، والدكتور طارق سيد توفيق نائب مدير جمعية المصريات العالمية ليكون مديرًا للمركز.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر، يقام على مساحة 2500 متر مربع بالقرب من المزارات الأثرية بمدينة الأقصر، وتم تصميمه على الطراز الأثري بمدخل رئيسي على هيئة زهرة اللوتس الفرعونية، ويضم المركز 5 طوابق بإجمالي 33 غرفة فندقية، وقاعتين للمحاضرات تستوعب 150 طالبًا وطالبة.