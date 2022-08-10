«الثروة السمكية»: «ندعم نهر النيل بـ 70 مليون زريعة سنويًا»

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنّ هناك خطة للنهوض بالثروة السمكية في مصر، من خلال دعم نهر النيل وأفرعه بما يقرب من 70 مليون زريعة سنويًا، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الأقفاص السمكية بنطاق البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومفرغات في بحيرة المنزلة.

الدولة المصرية دشنت العديد من المشروعات القومية الكبيرة

وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، أنّ الدولة دشنت العديد من المشروعات القومية الكبيرة، من ضمنها مفرخ الكيلو 21، ومشروع بركة غليون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تطوير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها.

مكاتب الهيئة منتشرة في جميع محافظات مصر

وذكر رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أنّ مكاتب الهيئة منتشرة في جميع محافظات مصر، مطالبًا الصيادين بتسجيل أسمائهم وبياناتهم: «نعمل على حل مشاكل الصيادين، ومدهم بالزريعة».

توعية الصيادين بالمستجدات

وأشار إلى التواصل باستمرار مع الصيادين، بشأن المستجدات، لافتا إلى عقد اجتماع مع الاتحاد العام للصيادين، قبل اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة، وبناء عليه يتم توعية الصيادين بشأن التوجهات الجديدة للجاز أو الدولة.

اهتمام بالتأمين الصحي والاجتماعي

وعن مبادرتي «بر أمان» و«مراكب نجاة»، قال رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية: «انتهينا من 90% من المبادرة، وهناك اهتمام بالتأمين الصحي والاجتماعي للصيادين، وتقديم التخفيضات والتسهيلات في مسألة التراخيص».