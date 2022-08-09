لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

بدأ الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022 البحث عن الكليات المتاحة والتي تتوافق مع التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد بعد، وفقًا للتنسيق الجامعي والمجموع لكل من الكليات وظهرت مهن جديدة في سوق العمل وإنشاء العديد من الكليات وكانت من بينهم كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة من معلومات عن كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

تعتبر كلية علوم الثروة السمكية والمصايد من الكليات المهمة، التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة في محافظات معينة؛ لتخدم سوق العمل المتعلق وتخريج أجيال على وعي كافي بمجال الاستزراع المائي والسمكي، إذ توجد الكلية في 4 جامعات مصرية حكومية، وهي «السويس وكفرالشيخ وأسوان والعريش».

مدة الدراسة بكلية علوم الثروة السمكية

مدة الدراسة بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد 4 سنوات، إذ تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبتي «العلمي علوم والعلمي رياضيات» وتتعدد أقسام الكلية والتي منها قسم الاستزراع المائي وقسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي وقسم المصايد والبيئة المائية وقسم الاستزراع السمكي وأيضا قسم تكنولوجيا تصنيع الأسماك وقسم العلوم الهندسية وقسم التنمية البشرية والاقتصاد.

وقال الدكتور «مجدي حمزة» الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بمصر أتاحت فرصة كبيرة أمام الطلاب في سوق العمل، خاصة أن الدولة في الفترة الأخيرة تولي اهتماما كبيرا بالثروة السمكية، إذ تم إنشاء العديد من المزارع السمكية في كفر الشيخ والإسماعيلية وكذلك في العريش.

وأشار «حمزة»، إلى أن كلية الثروة السمكية تهدف إلى تأهيل الطلاب تأهيلا علميا جيدا لدراسة البيئة البحرية والنهوض بالصيد والاستزراع السمكي، وتعليم الطلاب التفريغ وأنواع الأسماك وتنشيط السوق المصري.

تنوع مجالات العمل لخريجي كلية علوم الثروة السمكية والمصايد

وتتميز كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يتم العمل في:

- الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفروعها المختلفة

- مجال الاستزراع السمكي العذب والبحري

- مكاتب الاستزراع السمكي الاستشارية لتحليل وتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وجودة المياه.

- شركات الأدوية والخامات والمعدات الخاصة بالاستزراع السمكي.

- العمل داخل مزارع إنتاج الأسماك لحل المشكلات الهندسية فيها.

- كأخصائي تفتيش على الأغذية التابعة لجهاز حماية المستهلك.