«الثروة السمكية»: 40% زيادة في إنتاج البحيرات خلال الـ5 سنوات الماضية

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الفترة الراهنة تشهد قلة في الصيد والإنتاج وأثرت على كم المعروض، لافتا إلى أنه بدءا من سبتمبر المقبل تعود الأمور لطبيعتها، وأن الصيد والتربية الطبيعية للأسماك في النيل تواجه قلة الكثافة السمكية.

ارتفاع معدل إنتاج الأسماك في البحيرات

وأوضح مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك توجيهات رئاسية بإعادة البحيرات المصرية لطبيعتها، وإزالة جميع التعديات وعمل تطوير وتطهير للبحيرات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن بحيرة المنزلة في 2014 كانت تنتج 42 ألف طن من الأسماك، وهذا العام أنتجت 85 ألف طن، وبحيرة البرلس كانت تنتج 68 ألف طن في 2015، وهذا العام أنتجت 105 آلاف طن من الأسماك، بما يعني أن الإنتاج في البحيرات المصرية زاد خلال الـ5 السنوات الماضية إلى 40% بفضل الجهود المبذولة وأعمال التطوير والتطهير.

مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك سنويا

وأشار مصيلحي، إلى أن بحيرة المنزلة وحدها كانت تعاني من عدد كبير من التعديات، موضحا أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك سنويا، وفي الثمنينات كنا ننتج 65 ألف طن، وبذلك أصبحنا في المركز السادس عاليما في إنتاج الأسماك، و80% من منتجاتنا من المزارع و20% من المصايد الطبيعية، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات السمكية الجديدة يجري العمل عليها سواء في الاستزراع العذب أو المالح لرفع الإنتاج السمكي في مصر.