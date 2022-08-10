الأرصاد: ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحة أنَّ البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ومعه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، مما تؤدي إلى ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل.

منخفض الهند الموسمي سيتضمن كتل البحر المتوسط وهي محملة ببخار الماء

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، إنَّ «منخفض الهند الموسمي سيتضمن كتل البحر المتوسط وهي محملة ببخار الماء، ودرجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبري 34، أي أقل من أمس بحوالي درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بالارتفاع لتكون 38 أو 39 درجة، ونسب الرطوبة تتجاوز 95% على السواحل الشمالية، 90% على القاهرة الكبرى، وهذا الشهر ذروة ارتفاع نسبة الرطوبة».

الأجواء شديدة الحرارة رطبة جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الأجواء خلال فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة رطبة جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة «نشعر بالأجواء مائلة الحرارة خلال فترات الليل نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن بعد ساعات الظهيرة نشعر بوجود نشاط بالرياح سرعاته ما بين 30 إلى40 كم على الساعة، مما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة الكبير».