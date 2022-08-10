«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة.. تصل لـ90% في هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة على شمال البلاد لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% على محافظات القاهرة والوجه البحري مما يؤدي إلى الشعور بمزيد من حرارة الطقس وخاصة في أوقات الليل.

درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها ارلسمية بموقع «فيس بوك»، أن نسب الرطوبة مرتفعة على الرغم من أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 34 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت كالآتي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 31- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 35 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 34 - 19

الطور 37- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 30

مرسى علم 38 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28.