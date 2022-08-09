هل تستمر الرطوبة حتى نهاية فصل الصيف؟.. الأرصاد توضح

حذّر خبراء الرصد والتتبع في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، موضحين أنّ أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا للرطوبة هي السواحل الشمالية، حيث تسجل نهارا بين 85 وحتى 90 درجة، وعليه يتساءل البعض عن موعد انخفاض الرطوبة وانتهائها بمدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا لهيئة الأرصاد، فإنّ الرطوبة ستستمر حتى انتهاء فصل الصيف رسميا، وقد يشعر بها المواطن بعد انتهاء الفصل ولكن بشكل منخفض مقارنًا بما يشعر بها المواطن في الوقت الحالي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، إنّ محافظات الجمهورية ستشهد أجواءً صيفية، ويستمر ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الصيفية نهارا وفترات الليل.

نسب الرطوبة ليلا

وأوضحت أنّ نشاط الرياح خلال فترات المساء ومع الساعات الأولى من الليل يتراوح بين 30 إلى 40 كم في الساعة، ما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات المساء، وهذا النشاط سيكون على أغلب مناطق الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 34 - 25

المنصورة 34 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 32 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 37 - 25

نخل 36 - 22

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40- 26

شرم الشيخ 41- 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 25

قنا 48- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 41 - 26

شلاتين 39 - 29

أبو رماد 39 - 28

حلايب 35 - 26

رأس حدربة 35 - 27