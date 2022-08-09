الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء: ارتفاع الرطوبة وأمطار رعدية

على مدار الأيام القليلة الماضية، ارتفعت درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في جميع الأنحاء، ما جعل هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء، لتعلن أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح من خلال هذا التقرير الدوافع التي جعلت الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الأربعاء، وفق بيان أصدرته توضح به حالة الطقس.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الاربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لذا حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 25

دمنهور 33 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 31- 22

سيوة 37 - 24

بورسعيد 32- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 34 - 26

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 23

رأس سدر 38 - 26

نخل 35 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 37 - 26

كاترين 34 - 19

الطور 37- 27

شرم الشيخ 39- 29

الغردقة 39 - 30

مرسى علم 38 - 30

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 38 - 25

أسيوط 39- 25

سوهاج 39 - 26

قنا 42- 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 31

إدفو 42- 30

أبو سمبل 42 - 30

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 31

أبو رماد 37 - 29

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 28.