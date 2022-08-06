مصرع طفل غرقا بالمراغة في سوهاج.. «كان بيلعب»

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، غرقًا داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين من خلال الفحص، غرق الطفل «ي. م. ع. م»، 6 سنوات، ويقيم بذات الناحية.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وبسؤال والده المدعو «م. ع. م. ع»، 46 سنة، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدمه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، لا توجد شبهة جنائية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة، وذلك بعد انتفاء الشبهة الجنائي.