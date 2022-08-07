مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه في ترعة السرساوية بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة السرساوية بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، إثر انزلاق قدمه في المياه، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وتم تشييعه إلى مثوله الأخير.

مصرع طفل غرقا في ترعة السرساوية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة منوف، تبين أن الطفل الغريق يدعى «ز.خ»، ويبلغ من العمر 4 سنوات، ولقي مصرعه غرقا في ترعة السرساوية المارة بالمركز، وبسؤال والده نفى وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، وأكد انزلاق قدم ابنه أثناء وجوده بالقرب من الترعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة السرساوية المارة من أمام منزله بمركز منوف، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتشال جثة الطفل، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل بناء سقط من الطابق السابع

وفي واقعة أخرى، لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع في إحدى قرى مركز شبين الكوم أثناء العمل بسبب اختلال توازنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ومعرفة أسباب سقوطه.