القبض على «قهوجي» طعن زوجته بآلة حادة في المنوفية.. «حالتها خطيرة»

نجحت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على قهوجي بعد اعتداءه على زوجته بطريقة وحشية وطعنها بآلة حادة في أماكن متفرقة بالجسم، وجرى نقلها إلى مستشفى الباجور والتي قامت بتحويلها إلى مستشفى شبين الكوم لخطورة حالتها الصحية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.

تفاصيل طعن قهوجي لزوجته في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة ربة منزل تدعى «ص. س»، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية هيت التابعة لمركز منوف، بإصابات بالغة وطعنات متفرقة بالجسم، بعد اعتداء زوجها عليها بطريقة وحشية إثر مشادة بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الزوج يدعى «ا. ع»، 45 عاما، والزوجة «ص. س»، 35 عاما، ومقيمان بقرية هيت بدائرة المركز، وتبين نشوب مشادة بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة أصيبت فيها الزوجة بطعنات متفرقة، وتبين أن لديهما أربعة أبناء، وجرى نقل الزوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بإصابة ربة منزل مصابة بطعنات وحالتها الصحية غير مستقرة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجرى ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.