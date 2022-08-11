«سمر» تشكو طليقها لمحكمة الأسرة: «بيمنع عيالي يحضنوني وقالهم إني بعتهمله بفلوس»

لم تتخيل «سمر» أنّها ستعيش بعد طلاقها الذي تمّ رغمًا عنها، في معاناة مع زوجها السابق الذي يتلذذ بمضايقتها، وبعد زواجها حصل على حضانة أطفالهما، وزور أمام المحكمة أنّ والدتها ليس كفئا لرعايتها، ورغم ذلك لجأت إلى محكمة الأسرة لتضم صغارها إلى حضانتها بعد طلاقها من زوجها، بعد أن منع أطفالهما من احتضانها وقت الرؤية الذي يتخلف عن معظم مواعيدها، حسب حديثها لـ«الوطن».

قبل 12 عاما، تزوجت «سمر. ث» بعد قصة حب طوال سنوات دراستهما الجامعية، وبعد تخرجهما تقدّم لها بشكل رسمي واتفق مع أسرتها على مسلتزمات الزواج، ووعدهم بشراء شقة مناسبة خلال عام، ووافقوا عليه بناءً على رغبتها، وخلال عامين اشترى الشقة وانتهى من تجهيزاها، كانت تحدّث بينهما مشاكل عدة بسبب عائلته التي كانت ترى أنّها متطلبة وتضغطه في كل شيء، فضلا عن مشكلات كبيرة قد تصل إلى حد الانفصال بسبب إهانتهم لها، لكنه كان يتودد للعودة لها، وتمت الزيجة.

عائلته سبب المشكلات

بدأت السيدة الثلاثينية التحدّث عن زواجها المنتهي، قائلة: «عشت أيام سوداء من ليلة الجواز بسبب أسلوبه وتدخلات عيلته، كنت بغضب بشكل متكرر في أول سنوات زواجها، وبعد حملي الأول تغاضيت عن كل شيء عشان أعيش مع ابني في بيت مستقر وسط أسرة سوية، خلال 7 سنوات خلفت 3 أطفال بناء على رغبته في الخلفة الكتير رغم إني مكنتش عاوزة، بس كنت بخاف من الطلاق، وطول الوقت ده كنت بحاول أخلي عيلته متتدخلش في حياتنا».

طلقها دون أتفاق

وبعد 5 سنوات أصبحت الحياة مستحيلة بينهما بشكل غير طبيعي، صارحها برغبته في الطلاق، لكنها كانت ترفض رغم تضررها، رغبة منها في أن يعيش أبنائها في كمنزل واحد مع والديهما، لكنه طلقها رغمًا عنها ورد لها حقوقها واتفقا على نفقتها ونفقة الصغار، وتربيتهما سويًا كي لا تتأثر نفسيتهم، وبعد عامين تقدم لها رجل آخر ووافقت، لكنه كان رافضا زواجها من آخر، واتفقت العائلتين على بقاء الصغار مع والدتها، لكنه أقام دعوى حضانة بعد زواجها وقدّم للمحكمة مستندات مزورة، بأنّ والدتها ليس كفئا لتربية الصغار، وتغاضت عن ذلككي لا يقضي الصغار وقتهم داخل محاكم الأسرة، وحددت المحكمة لها مواعيد لرؤيتهم.

أطفالها رفضوا أحتضانها

«وافقت وقولت ده أبوهم وأنا هبقى مطمنة وهما معاه، وأكيد وقت ما أحب أشوفهم أو يشوفوني مش هيرفض، لكن هو بقى يعند معايا ويرفض يخيلني أشوفهم بشكل ودي، وقالي شوفيهم وقت الرؤية، وبعد فترة بقى ميجيش وقت الرؤية أكتر من مرة وبقيت أعمله محضر بعد الحضور، وبعدها ولادي بقوا يشوفوني وميرضوش يسلموا عليا ويحضنوني، وبقوا يخافوا مني وهما اللي مش عاوزين يشوفوني، ولا يلعبوا معايا» قالت الأم المكلومة.

تطلقت من أجل صغارها

"بنتي الصغيرة قالتلي متحضنينيش أنا مش بحبك أنتي سبتيني، ولما سألت ابني الكبير وقالي إنّ أبوهم قال لهم إنّي بعتهم ليه بفلوس عشان أتجوز راجل تاني وأتبسط بعيد عنهم»، فلجأت «سمر» لـ محكمة الأسرة بالجيزة وأقامت ضده دعوى لضم صغارها لحضاتنها مرة أخرى، بعد أن اتفقت مع زوجها الثاني على الطلاق وانفصلا بشكل ودي من أجل صغارها، وحملت الدعوى رقم 192.