«البيئة»: قرارات تبكير غلق المحال وخفض إضاءة الشوارع تحد من تلوث الهواء

عدد من القرارات الهامة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، بينها غلق المحال في الحادية عشر مساءً وخفض إضاءة الميادين والشوارع والمنشآت الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي وترشيد استهلاك الكهرباء، ما سيكون له أثر إيجابي على خفض الملوثات.

غلق المحال والمولات وأثرها على جودة الهواء

وقال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن قرارات الحكومة الأخيرة ستصب بشكل مباشر في جهود خفض التلوث سواء كان تلوث الهواء أو أشكال التلوث الأخرى الناتجة عن المخلفات حيث سيكون لغلق المحال مبكرا أثره ليس فقط في تقليل الإضاءة وبالتالي خفض الانبعاثات الناتجة عن محطات الكهرباء ولكن أيضا سيكون له أثره في خفض الانبعاثات الناتجة عن السيارات ووسائل النقل مع غلق المحال والمولات.

أثر خفض إضاءة الشوارع والميادين

وأشار رئيس نوعية الهواء في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن خفض إضاءة الشوارع والميادين سيكون له أثر إيجابي أيضا بتقليل حركة النقل والمركبات المحيطة في تلك الطرق والميادين ونفس الأمر للمنشآت الحكومية والملاعب الرياضية التي سيكون لها الأثر في تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات توليد الكهرباء.

ولفت «مراد»، إلى أن التجربة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال عام 2020 كشفت عن مدى فاعلية وأثر خفض الأنشطة والإضاءة على جودة الهواء والضوضاء ونأمل أن يكون للقرارات الأخيرة أثر مقارب لتحسن جودة الهواء بشكل ملحوظ خلال 2020 وبنسب قاربت 30% محليا وعالميا.