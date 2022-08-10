تقرير حكومي: المصريون دفعوا 12 مليون جنيه أقساط للأندية في 5 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط التي سددها المصريون، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 2022، وتحديدا الفترة من يناير – مايو 2022، على اشتراكات النوادي الرياضية.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ المصريين سددوا ما قيمته 11 مليونا و939 ألف جنيه أقساط اشتراكات النوادي الرياضية خلال الفترة المذكورة.

إجمالي ما سدد المصريون من أقساط خلال 5 أشهر

ولفت التقرير، الذي رصد إجمالي ما سُدد كأقساطٍ خلال أول 5 أشهر من العام، على شراء مواد غذائية وسيارات وسلع معمرة وخدمات تعليمية وأجهزة كهربائية وإلكترونيات وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية وقطع عيار سيارات وخدمات السفر والسياحة، بنحو 11.055 مليار جنيه.

ولفت التقرير، إلى أنّ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي عن فترة الشهور الخمس الأولى من العام الحالي، بلغ 1.103 مليون عميل تقريبا.

وأوضح أنّ النسبة الأكبر من الأقساط المُسددة وُجهت لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 44.20%، وأنّ ثاني أكبر قطاع استحوذ على أقساط المصريين، كان قطاع شراء السيارات والمركبات من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، يليهما قطاعات الأثاث وتجهيزات المنازل، السلع المعمرة، الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، المواد الغذائية، قطع غيار المركبات والسيارات، خدمات السفر والسياحة، الخدمات التعليمية، واشتركات النوادي.

194.58 ألف عميل حصلوا على إمكانية التمويل الاستهلاكي

ويلفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يُصدر شهريا، إلى أنّ إجمالي عدد العملاء الذين حصلوا على إمكانية التمويل الاستهلاكي (أقساط) خلال شهر مايو 2022 فقط، بلغ 194.58 ألف عميل، بإجمالي تمويل بلغ 1.89 مليون جنيه.