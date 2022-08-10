الدول السبع: سيطرة روسيا على محطة «زابوريجيا» النووية يعرض المنطقة للخطر

أعلنت مجموعة الدول السبع الكبري، أن سيطرة روسيا على محطة «زابوريجيا» النووية تعرض المنطقة للخطر، حسب ما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

قصف المحطة النووية

وكانت روسيا قد أعلنت منذ أيام سيطرتها على «زابوريجيا» بما فيها المفاعل النووي، وهاجمت روسيا «كييف» بتنفيذ هجوم ضد محطة زابوريجيا للطاقة النووي، تسبب في وقوع أضرار، وطالب الكرملين باعتبار هذا الأمر جزء من دعم أوكرانيا للإرهاب النووي.

اتهامات متبادلة

ولم تصمت كييف حول الاتهامات الموجهة ضدها، وخرجت وـنكرت التهمة الروسية مؤكّدة أنَّ روسيا هي من هاجمت وليس القوات الأوكرانية.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر استهداف المحطة النووية وأن الأمر قد ينتهي بعواقب وخيمة على المنطقة بِرُمَّتها.