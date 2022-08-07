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زيلينسكي: يجب التصدي لإرهاب روسيا النووي بعد قصف محطة زابوريجيا

كتب:

سارة ثروت
02:03 م | الأحد 07 أغسطس 2022
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، إنه يجب التصدي لإرهاب روسيا النووي بعد قصف محطة زابوريجيا، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة قناة العربية.

زيلينسكي: يجب التصدي لإرهاب روسيا النووي

وأعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّها قصفت مستودع وقود نووي في محطة زابوريجيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

قصف مستودع وقود نووي في محطة زابوريجيا

من جهتها دعت كلاً من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإرسال بعثة أمنية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان مزيد من نزع السلاح وانسحاب القوات الروسية من المنشأة والمنطقة المحيطة بها.

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بقلم سارة ثروت