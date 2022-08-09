روسيا تبدأ تطبيق قوانينها الجنائية والإدارية في زابوريجيا

أعلنت موسكو، بدء تطبيق القوانين الروسية في زابوريجيا، وقال ممثل الإدارة الإقليمية في زابوروجيا، فلاديمير روجوف، إنه تم بدء تطبيق القوانين الروسية في المقاطعة، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تطبيق القوانين الجنائية والإدارية الروسية

وأضاف ممثل الإدارة الإقليمية لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، أن الشرطة المحلية في زابوريجيا أصبحت تسترشد بالقوانين الإدارية والجنائية الروسية، مرددا أن أراضي زابورجيا غادرت أوكرانيا إلى الأبد.

وتابع «روجوف»، للوكالة الأنباء الروسية أن زابوريجيا حددت مسار إعادة التوجد مع روسيا، مؤكدا على أنه لن يكون هناك عودة إلى الخلف مرة أخرى.

ووجه «روجوف» حديثه إلى الرئيس الأوكراني قائلا: «أنصح نظام زيلينسكي بضرورة التعود على هذا الأمر، وإدراك أن حدود زابوريجيا أصبحت الآن مع روسيا».

وأكد ممثل الإدارة الإقليمية، أن السكان في المتواجدين في الأراضي التي سيطرت عليها روسيا يريدون العودة إلى موسكو، مرددا: «سلطات كييف عندما علمت برغبة السكان العودة إلى روسيا أصيبت بحالة هيسترية، وقامت بتهديد السكان المدنيين من خلال قصف البنية التحتية المدنية».

قصف محطة زابوريجيا النووية

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية، بقصف محطة زابوريجيا النووية، وهو الأمر الذي نفته سلطات كييف، متهمة السلطات الأوكرانية بممارسة ما أسمته الارهاب النووي.

وعلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قصف محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا والتي تعد أكبر محطة نووية في البلاد، مطالبة بسرعة وضرورة وقف أي عمل عسكري بالقرب من المحطة النووية في أسرع وقت ممكن.

وحذرت الوكالة الدولية، من وقوع مخاطر تهدد بكارثة نووية، وقال رئيسها، رافائيل ماريانو غروسي، إنه قلقل للغاية بشأن التقارير الواردة عن قصف المحطة النووية الأوركرانية.

وكانت الشركة المشغلة للمحطة النووية، أعلنت عن وقوع أضرار في أجزاء من المحطة، لافتة إلى أن المحطة تضررت بشكل وصفته بالخطير جراء الضربات العسكرية الروسية.

وقامت الشركة المشغلة للمحطة النووية بإغلاق أحد المفاعلات، كما حذرت الشركة من استمرارحدوث تسرب إشعاعي.