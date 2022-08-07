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القوات الأوكرانية تعلن قصف مستودع وقود نووي في محطة زابوريجيا

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رؤى ممدوح
12:21 م | الأحد 07 أغسطس 2022
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّها قصفت مستودع وقود نووي في محطة زابوريجيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إرسال بعثة أمنية للمحطة النووية

من جهتها دعت كلاً من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإرسال بعثة أمنية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان مزيد من نزع السلاح وانسحاب القوات الروسية من المنشأة والمنطقة المحيطة بها.

ويشار إلى أن أعمال الإرهاب النووي في محطة زابوريجيا والتي تقصفها المدفعية الروسية، تهدف إلى تدمير البنية التحتية للمحطة، وإلحاق الضرر بخطوط الكهرباء التي تزود الكهرباء لنظام الطاقة الأوكراني، بما في ذلك نزع الطاقة عن جنوب البلاد.

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بقلم رؤى ممدوح