محافظ مطروح يثني على دعم شركة إيني للبترول للمشروعات المحلية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفد شركة إيني للبترول، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية، وذلك استمرارا لبحث سبل التعاون ومشاركة الشركة في الجهود المجتمعية ودعم المحافظة والمجتمعات المحلية بها، وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية للأهالي مطروح، والتي تم حصرها مع دراسة مقترح برتوكول للتعاون يبدأ العمل به في منتصف سبتمبر المقبل.

احتياجات المجتمع المحلي في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء إنه جرى حصر وتحديد عدد من المطالب والاحتياجات الأساسية التي يمكن أن تساهم شركة إيني للبترول في توفيرها للمجتمع المحلي بمطروح، خاصة في القرى والتجمعات السكانية بالمناطق النائية، وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة، ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلي، وبما يعود بمزيد من النفع على الأهالي في عدد من المجالات الأساسية.

مساهمات شركة إيني

وأوضح أن شركة إيني تعمل في مصر منذ عام 1954 وبالصحراء الغربية منذ عام 1978، وقامت بجهود المشاركة المجتمعية عقب العمل بحقل ظفر، مع إقامة عدد من المشروعات المجتمعية والخدمية بمحافظة بورسعيد، وجارٍ التنسيق والتعاون حاليا مع محافظة مطروح، وحصر وتحديد المطالب والاحتياجات الأساسية التي يمكن أن تساهم الشركة في توفيرها للمجتمع المحلي بمطروح خاصة بالقرى والتجمعات وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة؛ بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلي.