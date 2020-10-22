مياه الأمطار .. مصدر حياة سكان القرى والنجوع في مطروح

تمثل مياه الأمطار مصدر حياة لأهالي مطروح، ينتظرونها من العام للعام، لتملأ الآبار، وعادة ما يستعد سكان الصحراء الغربية فى القرى والنجوع للموسم بتجهيز الآبار للإستفاده منها في تخزين مياه الأمطار مع بداية الموسم.

يقول "باسط غيث" من أهالي مدينة "سيدى برانى" إن سكان الصحراء فى مطروح يعيشون على مياه الأمطار، فهى المصدر الوحيد للشرب في التجمعات السكنية والنجوع: "قبل موسم الشتاء نقوم بتطهير الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، كما نقوم بتطهير مخرات السيول التى تتجمع فيها المياه من المناطق المرتفعة وتتجه إلى الوديان ومنها إلى الآبار الموجودة فى المناطق المنخفضة فى الصحراء كى تكون مصب لمياه الأمطار".

الشيخ كريم بو كامل المعبدي من أهالي السلوم، قال لـ "الوطن": "نقوم بوضع غطاء من الحديد على البئر من أعلى، والبئر تكون به فتحات من الجوانب كى تستقبل الأمطار، وتتجمع به حتى يمتلأ نتركه مدة أسبوعين أو ثلاثة كى تنفصل الشوائب عن المياه وتترسب فى قاع البئر، كما نضع بعض الأسلاك على فتحات البئر من الجوانب كى لا تسقط بها الزواحف لمنع تلوث البئر".

وأوضح "فتحي المالكي" من أهالى مطروح، إن الأهالي ينزلون غلى قاع البئر قبل موسم الشتاء لتطهيرة من الرمال التي تتسبب فيها الرياح على مدار العام: "نعاين جسم البئر أو الخزان من الداخل، ونعمل على ترميمه بالأسمنت حتى لا يسرب المياه أو ينهار، ويسبب لنا أزمة كبيرة، فالقبيلة تستخدمه في الشرب طوال العام، وإذا لم نسعى لترميمة سيؤثر علينا جميعا والعائلات التى تعيش حولنا فى النجوع المحيطه بنا، لأننا نستخدم مياه البئر فى الشرب وطهى الطعام ، كما تشرب منه الأغنام والماعز ولا نستطيع الحياه بدونه، وندعو الله أن تكون الأمطار هذا العام غزيرة كى تمتلأ الآبار ونتمكن من زراعة الشعير والقمح وتخضر الصحراء وتنبت الحشائش والمراعى الطبيعية فالأمطار حياة كاملة بالنسبة لأهالى مطروح".

ولفت المهندس محمود الأمير، مدير مشروع موارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، فى تصريح خاص لـ "الوطن" إلى أن المركز ينفذ خطة لصيانة للآبار التى مر على إنشائها 10 سنوات، وخلال العام الجاري جرى إنشاء 1200 بئر نشو ورومانى وخزانات، بسعة تبدأ من 100 حتى 120 م3 للنشو والرومانى وتصل إلى 2000 م 3 والخزان حوالى 300 م 3، من خلال مشروع التعزيز والقدرة على الموائمة للبيئات الصحراوية "منظمة الايفاد ، "الصندوق الدولى للتنمية الزراعية" ، ومستهدف كتنمية مستدامة خلال 6 سنوات إنشاء 300 بئر رومانى و500 خزان على، بالإضافة إلى التنمية المستدامة والتى نستهدف منها صيانة 200 بئر نشو و20 بئر رومانى سعة من 300 حتى 400 م3 .