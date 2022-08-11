زعم زواجه 33 مرة.. استئناف المحلل الشرعي على حكم حبسه بعد قليل

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة استئناف المحلل الشرعي محمد الملاح، على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه مبلغ مالي 200 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

السجن عام وغرامة 200 ألف جنيه

وفي 31 مايو الماضي، عاقبت المحكمة الاقتصادية، المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، في القضية التي حملت رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بالسجن لمدة عام واحد مع تغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة.

الواقعة بدأت عندما ظهر المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، في برنامج مع الإعلامي شريف عامر، بعد إنشاؤه وإدارته على مواقع التواصل الاجتماعي حسابا إلكترونيا، يهدف فيه إلى نشر أخبار كاذبة والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

زعم زواجه من 33 مرة

وخلال ظهوره في البرنامج، استخدم المتهم محمد الملاح المحلل الشرعي ألفاظا وعبارات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالسلم العام، بعد أن زعم على خلاف الحقيقة زواجه 33 مرة من عدد من النساء بقصد إرجاعهن لأزواجهن، وكان يهدف بذلك إلى تحقيق الشهرة.