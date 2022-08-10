آخر موعد للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.. خطوات بسيطة للتسجيل

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، تنطلق غدا الخميس، المرحلة الأولى لتنسيق الكليات والمعاهد للعام الدراسي المقبل وفقا للضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قواعد التنسيق الإلكتروني، حيث حددت للطالب عدد الرغبات في المرحلة الأولى المسموح بإدخالها خلال مرحلة تسجيل الرغبات.

وتستعرض «الوطن» آخر موعد للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى

يبدأ التقديم من الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري ويستمر حتى الإثنين 15 من نفس الشهر، حيث يستمر على مدار 5 أيام فقط، وينتهي تسجيل الرغبات في آخر يوم في تمام الساعة السابعة مساءً، وفق لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي.

المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 بكل الشعب البالغ عددهم 117 ألفا و758 طالبا، وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وهي كما يلي:

- الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفا و475 طالبا.

شعبة العلمي الرياضة: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر لنحو 15 ألفا و220 طالبا.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، لنحو 80 ألفا و63طالبا.

عدد الرغبات في المرحلة الأولى

ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب عبر الموقع في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 75 رغبة، ويتم التسجيل إلكترونيا عن طريق الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، وبعد ذلك إدخال الرغبات بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

ويعرض موقع التنسيق الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ليستطيع الطالب بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعه.