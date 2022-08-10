الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لخريجي الثانوية العامة.. يبدأ غدا

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لخريجي الثانوية العامة، وذلك بعد إعلان النتيجة، لتوضح وزارة التعليم العالي، أن طلاب الدور الأول الذين نجحوا في الامتحانات، يمكنهم تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد غدا الخميس الموافق 11 أغسطس 2022.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لخريجي الثانوية العامة

وأوضحت «التعليم العالي»، في تقرير صادر عنها، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لخريجي الثانوية العامة، جاء كالتالي:

- الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وذلك لنحو 22 ألفا و475 طالبا.

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الشعبة الهندسية للقبول بالجامعات والمعاهد: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر لنحو 15 ألفا و220 طالبا.

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الشعبة الأدبية في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، لنحو 117 ألفا و758 طالبا.

ويقوم طلاب الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى ببدء تسجيل رغباتهم بدءً من غدا على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــا وذلك وفقا لإعلان التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات والمعاهد.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى 2022 لخريجي الثانوية العامة

وعلى طلاب الثانوية العامة اتباع الخطوات التالية في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2022:

- يقوم طالب الثانوية العامة بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الطالب لرقم الجلوس و كذلك الرقم السري الخاص به.

- يقوم طالب الثانوية العامة بادخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

- يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة عدة مرات، ويقوم الحاسب الآلي بحفظ آخر تعديل فقط قام به الطالب، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل.