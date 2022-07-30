«التعليم العالي» تكشف موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارت كشرط أساسي للالتحاق، بجانب الحد الأدنى لتنسيق القبول، تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات حتى صباح اليوم، بلغ 135 ألف طالب وطالبة، لمختلف الكليات التي تشترط اختبار القدرات، منوها إلى أن الجامعات ملتزمة بكل الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الشأن.

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

وعن موعد تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، أوضح المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تصورًا لمواعيد انطلاق مراحل التنسيق، ولكنها مرتبطة بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022: «موعد تنسيق المرحلة الأولى يكون بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بمدة لا تقل عن 72 ساعة، وذلك بعد ورود النتيجة لوزارة التعليم العالي ودراستها وتخصيص عدد الطلاب لكل مرحلة»، مؤكدا أن مكتب التنسيق يواصل عمله خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية في استقبال تساؤلات واستفسارات الطلاب والرد عليها.

التعليم العالي تحذر من الكيانات الوهمية

وناشد المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، بضرورة الحذر من مروجي الكيانات الوهمية والمؤسسات التعليمية غير المعتمدة من «الأعلى للجامعات» داخل وخارج مصر، موضحًا أن بيانات جميع المؤسسات المعتمدة متاحة عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تواصل عملها باستمرار من أجل مداهمة الكيانات الوهمية التي تقدم بتقديم الخدمة التعليمية دون الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة.