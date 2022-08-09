موقع تنسيق الجامعات 2022.. موعد انطلاق المرحلة الأولى وحدودها الدنيا

موقع تنسيق الجامعات 2022 يتيح للطلاب التقدم للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وفي هذا السياق حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق للكليات للعام الدراسي الجديد بعد غد الخميس، الموافق 11 أغسطس الجاري، حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 15 من نفس الشهر.

ويتيح موقع تنسيق الجامعات 2022 في التوقيت الحالي الحدود الدنيا لكليات الشعب العلمية والأدبية، في الأعوام الماضية بالتنسيق وفي كل جامعة على حده، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليها جيداً والاستفادة منها.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

أكدت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 89.02% فأكثر، والشعبة الهندسية 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية 64.51% فأكثر، موضحة أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع تنسيق الجامعات 2022 على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تفاصيل مهمة في موقع تنسيق الجامعات 2022

- يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات الماضية.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي.

وتتمثل خطوات الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022 وتسجيل البيانات والرغبات فيما يلي:

- الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرغبات بالترتيب.

وفي سياق متصل، حددت الوزارة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب، موضحة أن الطالب يحدد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات، على أن يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي، ويختار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته، فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.