متخصص في مجال الميكاترونيكس: كليات الذكاء الاصطناعي تجعل مصر قوة بالمنطقة

كلية الذكاء الاصناعي واحدة من الكليات التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة 2022، وحول مستقبلها في مصر وفرص العمل الخاصة بها، خاصة أنه مجال جديد ودقيق، لكنه أيضًا يتطلع إلى المستقبل الذي سيديره الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر

وعن مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر، يتحدث المهندس محمود الكومي، المتخصص في مجال الميكاترونيكس، والحاصل على فضية جنيف للاختراعات عام 2021 و2022 على التوالي بفضل ابتكاره روبوت كورونا «كيرا» والزجاجة ذاتية الملء من الهواء «ELU Bottle» لـ«الوطن» عن المجال الذي يبحث عنه خريجي الثانوية العامة، موجهًا لهم عدة نصائح.

الكومي: بعد سنوات يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي الكلي

قال محمود الكومي، إن العصر الحالي هو الذكاء الاصطناعي الجزئي، وبعد سنوات يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي الكلي، حيث إن غالبية المنصات الإلكترونية مثل «جوجل وفيسبوك» تتعامل كليا بالذكاء الاصطناعي، على عكس مؤسسات الإدارة.

متطلبات التحول للذكاء الاصطناعي

وأضاف «الكومي»، أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تأسيس دولة متحولة رقميًا، والانتقال من التعاملات الورقية إلى الرقمي، وتتحول جميع الوظائف إلى أجهزة الكمبيوتر التي سيديرها الذكاء الاصطناعي.

ومن الناحية الاقتصادية، مصر لها مستقبل كبير جدا في الذكاء الاصطناعي، بحسب «الكومي»، خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بذلك المجال، كما أن الشرق الأوسط عامة وشمال إفريقيا غير متشبعة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولذلك ستكون مصر القوة في ذلك المجال بالمنطقة، بسبب عدد سكانها الكبير نسبيًا، والاستثمارات الكثيرة في ذلك المجال بها.

الكومي: القيادة السياسية مهتمة بالذكاء الاصطناعي

واستكمل، أنه القيادة السياسية في مصر مهتمة بتعليم مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب من أولياء الأمور الاهتمام به، وتوجيه أبنائهم لتعلم ذلك المجال، خاصة أنه سيتحكم في مختلف الوظائف مستقبلا، وسيغير خريطة الوظائف وينهي بعضها.

كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

وتتواجد كليات الذكاء الاصطناعي في 9 محافظات بجامعات مختلفة «القاهرة، كفر الشيخ، طنطا، حلوان، دمهنور، الأقصر، المنوفية، بنها، الزقازيق»، وتشمل 4 أقسام رئيسية «تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، علوم البيانات، برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، الروبوتات والآلات الذكية».

مدة الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي

ويدرس الطالب في كلية الذكاء الاصطناعي لمدة 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، لخريجي الثانوية العامة من الشعبتين العلمي «رياضيات وعلوم»، أو ما يعادلها من شهادات، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي.

وتتعد برامج أقسام كلية الذكاء الاصطناعي، منها «المعلوماتية الحيوية» لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج «المعلومات الطبية» في بني سويف، المخصص لدرجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية.