جمعية رجال الأعمال تدعو لإنشاء منصة إلكترونية رسمية لتصدير العقار  المصري

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ هناك فرصًا كبيرة لتصدير العقار المصري في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة وأن العقار المصري من أرخص أسعار العقارات في المنطقة.

إقامة معارض عقارية مصرية في الخليج وأوروبا

واقترح «عبد اللاه»، في بيان صحفي، تصورًا لتصدير العقار المصري للخارج لتحقيق أعلى معدل مبيعات للأجانب والعرب يقوم على تنشيط إقامة المعارض العقارية المصرية في الخليج وأوروبا وكذلك إنشاء موقع إلكتروني أو منصة رسمية خاصة بالعقارات في مصر تشمل جميع البيانات الخاصة بالثروة العقارية.

وأشار «داكر»، إلى أهمية إصباغ المنصة بصبغة رسمية لأنها تعطي مزيد من الأمان للعرب والأجانب الراغبين في الشراء وكذلك المصريين ولهذا يجب أن تقوم على تنفيذ هذه المنصة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع المطورين العقاريين في مصر.

ونوه إلى أهمية احتواء منصة العقار المصري على بيانات جميع المدن العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذ في هذه المدن ومواعيد التسليم ونسب ما تم إنجازه وسعر العقار وطرق السداد مع إصدار عقد موحد لبيع العقار المصري للأجانب والعرب من حيث البنود القانونية الخاصة بكيفية تملك العقار أو الوحدة السكنية.

حملة تسويقية للعقار المصري في الخارج

ودعا إلى ضرورة إنشاء هذه المنصة في أسرع وقت واشتراك جميع المطورين العقاريين ووضع بيانات مشروعاتهم فيها وإعداد حملة تسويقية ودعائية لهذه المنصة خارجيا بحيث تكون هي الدليل أو المرشد لأي باحث عن شراء عقار في مصر من أي دولة بالعالم.

وناشد بضرورة تنفيذ حملة تسويقية ودعائية عالمية عما يتم من مشروعات على أرض مصر خاصة من طرق وبنية تحتية ومدن عمرانية وتحول تكنولوجي ورقمي وهذا سيحقق عنصر جذب مهم جدا لتصدير العقار وجذب مستثمرين جدد للسوق المصرية بما ينعكس على توفير فرص العمل ودخول عملة صعبة وفتح أسواق جديدة.

وأكد أن خير مثال على ذلك ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية الذي جعلها في مقدمة المدن المصرية التي عليها طلب في شراء العقارات والمكاتب التجارية والاستثمار بها عن غيرها من المدن المصرية .