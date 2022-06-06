عضو بـ«شعبة الاستثمار» ينادي بتعديل اشتراطات مبادرة التمويل العقاري

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوضع الاقتصادي الحالي ورفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى زيادة في أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل إلى 20%؜ تقريبا.

وأشاد بأهمية الدور الذي تقوم به الدولة لمساندة راغبي تملك الوحدات السكنية من خلال توفير مبادرات تمويل من البنك المركزي بفائدة 3% و8% التي كان لها دور كبير في إحداث رواج بالقطاع العقاري خلال الفترة الماضية وحاليا أيضا.

ونوه «داكر» في تصريحات له اليوم، أن الوضع الحالي من ارتفاع معدلات تضخم عالمية وزيادة في الأسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب هذا ضرورة إجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ أو ٨٪؜ لتتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية حاليا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا، لأن هناك قطاعا كبيرا جدا يبحث عن فرص شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطروحة من البنك المركزي.

وأشار إلى أن قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه، وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب، واقترح إعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 ألف جنيه الى 500 ألف ويصل إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه، وفي حالة تشطيب الوحدة يصل إلى 1.9 مليون جنيه وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري أيضا.

مبادرة التمويل العقاري

واقترح زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى إلى إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضح «داكر» أن هذه التعديلات ستنشط حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات وكذلك سيستفيد قطاع أكبر من مبادرات التمويل العقاري التي طرحتها الدولة لخدمة المصريين والشباب الراغبين في توفير وحدة سكنية لهم.

سقف الحد الائتماني

وأكد أن هذه التعديلات ورفع سقف الحد الائتماني بهذه المبادرات هو شيء مطلوب حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا التي أدت إلى زيادة مدخلات الإنتاج من مواد بناء وغيرها وزيادة في سعر الوحدة النهائي للمواطن بنسبة تصل إلى 20% تقريبا وهذه الزيادة يجب ان يتتبعها زيادة في السقف الائتماني لمبادرات التمويل العقاري تستهدف أيضا جذب شريحة جديدة وأكبر للدخول في مبادرات التمويل العقاري.

المدن الجديدة

وأشار «داكر» إلى نقطة أخرى وهي أن المدن الجديدة ستتزايد بها نسب السكن وسيحدث بها كثافة سكانية بشكل أسرع ويتم تخفيف الضغط على المدن والأحياء القديمة.