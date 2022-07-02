شعبة الاستثمار العقاري عن تراجع أسعار الحديد: دفعة قوية لتنفيذ المشروعات

قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إنَّ تراجع أسعار الحديد بمقدار 500 جنيه في سعر كل طن بداية من شهر يوليو الجاري سيعطي دفعة قوية لقيام المطورين العقاريين بتنفيذ مشروعاتهم العقارية في أسرع وقت.

تأثير تراجع سعر الحديد على أسعار العقارات

وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات له اليوم، إلى أنَّه طوال الفترة الماضية كانت هناك حالة الارتباك في سوق الحديد وتذبذب الأسعار التي رفعت أسعار الحديد إلى أرقام مبالغ فيها أدت إلى شبه حالة من التوقف من قبل المطورين العقاريين عن تنفيذ مشروعاتهم انتظارًا لاستقرار حالة سوق مواد البناء.

وأضاف أنَّ استمرار تراجع الأسعار سيكون له دور كبير في لإحداث انتعاشة في تنفيذ المشروعات العقارية والعمرانية خلال الفترة المقبلة، وسيتمكّن المطورين العقاريين من تنفيذ برامج تنفيذ مشروعاتهم وتسليم الحاجزين في المواعيد المحددة.

وحول مدى تأثير تراجع أسعار الحديد خلال شهر يوليو الجاري على أسعار الوحدات العقارية الجاري تنفيذها، أوضح «عبداللاه» أنَّ حالة عدم الاستقرار طوال الفترة الماضية في أسعار مواد البناء أدت الى عدم القدرة على حساب التكاليف بشكل دقيق للوحدات العقارية، فضلًا عن أن تخفيض سعر طن الحديد 500 جنيه لن يكون له تأثير في سعر الوحدة العقارية بشكل عام.

تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا

وأرجع عضو شعبة الاستثمار العقاري، تراجع أسعار الحديد خلال شهر يوليو إلى تراجع أسعار الخامات عالميًا وفي حالة استمرار تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا فمن المتوقع أن يتراجع سعر طن الحديد خلال شهر أغسطس.

وأشار إلى أنَّ استمرار تراجع الحديد في الفترة المقبلة سيكون له دور كبير في استمرار نشاط حركة البناء والعمران بشكل عام ولدى المطورين العقاريين بشكل خاص وقدرتهم على الالتزام بتسليم مشروعاتهم في الوقت المحدد، ولكن الحديث عن تراجع أسعار العقارات أمر بعيد في الوقت الحالي.